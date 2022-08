Aprenda a usar um aplicativo para clonar outro celular

Descubra as ferramentas do melhor app para clonar celular.

Utilizar um aplicativo para clonar celular pode ser necessário, especialmente se você desconfia que algum funcionário está utilizando o número da empresa para fazer transações ou ligações indevidas. Ou se seu filho, seja ele uma criança ou um pré-adolescente, passa muito tempo na internet e está começando a adotar uns hábitos estranhos.

O Que É Aplicativo de Clonar Celular

Clonagem é você reproduzir igualmente algum serviço, algum celular e até mesmo material genético. No caso, estamos falando sobre clonagem de celular. Ela funciona da seguinte forma: a clonagem é a copia dos dados de um celular através de uma conexão via internet, tem a capacidade de rastrear kik e outros mensageiros, portanto a pessoa que clona o celular tem acesso direto a todas as mensagens, histórico de ligações e também fotos e vídeos que a pessoa recebe.

Usar um aplicativo para clonar outro celular é uma atividade semi-legal, porém isso depende dos motivos e para que ela está sendo utilizada. A clonagem é ilegal quando é utilizada para roubar dados de identidade que possibilitam você se passar por outra pessoa, roubar informações financeiras, acessar aplicativo de bancos ou usar a linha telefônica de alguém para fazer ligações.

Sabia Que Há Uma Forma de Fazer Isso Facilmente?

O eyeZy é um aplicativo de clonar celular. O aplicativo disponibiliza uma série de ferramentas que podem ser utilizadas facilmente, o layout é simples e favorece a experiência de usuário. Ele serve para monitorar celulares e também tablets. No aplicativo você encontrará opções de:

– Localização do GPS: o aplicativo eyeZy disponibiliza você ver a localização atual do celular, você poderá checar se a pessoa está em alguma zona segura ou alguma zona de perigo.

– Histórico de ligações: é possível ver as ligações, que horas foram feitas ou recebidas, para quem foram feitas, a duração da ligação e mais informações.

– Visualizar mensagens: você pode ver todas as mensagens enviadas e recebidas no celular, assim como também ver os vídeos e as fotos recebidas.

– Ler mensagem de aplicativos: além das mensagens normais, você também terá acesso as mensagens de aplicativos, como Skype, Whatsapp, Snapchat, Facebook e Viber.

– Gravar a tela: também é possível gravar a tela enquanto eles utilizam o celular para saber o que eles estão falando ou fazendo e com quem eles estão falando.

– Controlar aplicativos e Programas: você pode ver todos os aplicativos e programas usados pelo usuário do celular.

Para obter todas essas informações e mais, só é necessário que você instale o aplicativo eyeZy no celular do usuário.

O eyeZy É Legal?

Sim, o aplicativo eyeZy é legal. Mas como dito anteriormente, tudo depende de como você utiliza o aplicativo. Em situações como:

– proteger seu filho de scams online,

– bloquear sites inapropriados e

– rastrear a localização do seu filho

– rastrear a atividade de funcionários,

o aplicativo é legal. Se você está baixando com esta intenção, pode ficar tranquilo! Você está no seu direito de proteger e garantir a segurança do seu filho, ver o que ele posta, os sites que frequenta, se recebe ligações perigosas ou se está transitando em áreas perigosas. No caso de donos de empresas: rastrear o que os seus funcionários fazem ou a localização deles no momento do serviço, para poder também garantir a segurança e a proteção da sua empresa, também é uma atividade legal. O indicado é colocar o aplicativo eyeZy, app para clonar celular, no celular da empresa.

Clone Com Segurança

O programa para clonar celular, aplicativo eyeZy, protege os dados dos usuários então você não precisa se preocupar com sua segurança e anonimato. Se você está fazendo isso pelos motivos certos, baixe o aplicativo no celular e entenda melhor como ele funciona.

