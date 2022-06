Aposta da Lotofácil feita pela internet ganha sozinha mais de R$ 1,7 milhão

Veja os números sorteados: 01 – 17 – 22 – 06 – 09 – 07 – 11 – 02 – 16 – 21 – 24 – 04 – 19 – 05 – 25.

Uma aposta feita pela internet acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 2549 da Lotofácil, que foi realizado na noite desta sexta-feira (17) em São Paulo. Ela ganhou um prêmio de R$ 1.799.605,72.

14 acertos – 297 apostas ganhadoras, R$ 1.814,99

13 acertos – 11.731 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 127.278 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 679.676 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Para o sorteio deste sábado, o prêmio total para apostas vencedoras é de R$ 5 milhões.

Para apostar na Lotofácil

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Como jogar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da ‘surpresinha’, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da ‘teimosinha’.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.

