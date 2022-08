Aposentados ou beneficiários da Unesp deverão realizar prova de vida em Botucatu

O recadastramento será realizado entre os dias 22 de agosto e 30 de setembro no Restaurante Universitário do Lageado

A Unesp de Botucatu divulgou a convocação de aposentados e beneficiários para para realização do Recadastramento Anual de Aposentados do exercício de 2022. A chamada “prova de vida” ficou suspensa durante a pandemia e agora será retomada, de forma presencial.

Os aposentados ou beneficiários das 5 unidades de Botucatu (AG, FCA, FMB, FMVZ e IBB) deverão se apresentar junto ao R.U. (Restaurante Universitário) da FCA – Lageado, que fica ao lado da Lanchonete do Lageado, no período de 22 de agosto a 30 de setembro, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Todos deverão estar munidos dos documentos originais: RG, CPF e comprovante de residência (Conta de água, luz ou telefone), lembrando que não se faz necessária cópia dos documentos. Caso o servidor inativo possua dependentes para fins de Imposto de Renda, também deve levar a cópia do CPF dos dependentes.

Devido ao grande número de ex-servidores e visando a qualidade dos atendimentos prestados aos servidores inativos, para que não haja fila e aglomerações, os organizadores do recadastramento solicitam o comparecimento dos aposentados conforme a tabela a seguir:

Nomes iniciados com a letra / Período sugestivo para o recadastramento

A, B ou C de 22/08/22 à 26/08/22

D, E, F, G, H ou I de 29/08/22 à 02/09/22

J, K ou L de 05/09/22 à 09/09/22

M de 12/09/22 à 16/09/22

N, O, P, Q ou R de 19/09/22 à 23/09/22

S, T, U, V, W, X, Y ou Z de 26/09/22 à 30/09/22

“Salientamos que o Recadastramento Anual dos servidores aposentados e beneficiários é procedimento obrigatório e o não cumprimento poderá acarretar a SUSPENSÃO DO PAGAMENTO, a partir do mês de novembro/2022”, diz comunicado da Unesp.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS RECADASTRAMENTO ANUAL -EXERCÍCIO 2022

1- Caso o aposentado ou beneficiário estiver domiciliado em local distante da Unidade de origem, poderá:

a) Providenciar Escritura Pública de “Declaração de Vida e Residência”, registrado em Cartório, com reconhecimento de firma e encaminhar, via correio, para o Centro de Serviços Compartilhados – Gestão de Pessoas- Câmpus de Botucatu; Rua: Prof. Dr. Mauro Rodrigues De Oliveira, s/nº, Bairro: Unesp Campus de Botucatu, CEP: 18618-688 – Botucatu-SP;

b) Apresentar Procuração específica ou de amplos poderes datado de no máximo 6 meses antes do recadastramento, com cópia autenticada; ou

c) Caso resida no município de alguma Unidade da UNESP, poderá comparecer na STGP de qualquer dos municípios com Unidade da Unesp e apresentar os documentos exigidos para o recadastramento (originais e cópias).

2- Nos casos de aposentados e /ou beneficiários impossibilitados de comparecerem por motivo de saúde, o recadastramento poderá ser feito pelo Procurador, munido da procuração outorgada mediante instrumento público ou Certidão de Interdição com cópia autenticada, datado de no máximo 06 meses antes do recadastramento.

