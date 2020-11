Após ser abandonada no lixo e com câncer, cachorrinha idosa ganha um lar em Botucatu

Um feliz recomeço para esta linda senhorinha em Botucatu

Uma história com final feliz, ou melhor, um recomeço feliz para uma cachorrinha idosa em Botucatu. Florzinha foi achada no dia 18 de julho deste ano em meio ao lixo no Distrito de Rubião Junior, fato que causou enorme comoção na oportunidade.

O abandono, destino de milhares de animais em nossa cidade, parecia ser o fim dessa linda ‘senhorinha’, vítima de maus-tratos e descaso por seus antigos tutores. Ela foi encontrada por populares e resgatada pela Liga do Bem e Canil Municipal.

Levada para receber os primeiros cuidados, ela foi tratada e diagnosticada com um tumor. A situação era muito preocupante, até pela idade avançada do animal.

Publicado pelo Acontece Botucatu, o fato gerou enorme repercussão e comoção. A triste história chamou a atenção da jornalista e servidora pública Érika Svicero Martins, que teve uma linda atitude que serve de exemplo.

“Na verdade, eu li sobre o fato na matéria e quando foi publicado no Facebook que ela estava no canil em recuperação eu e a Juju (Júlia, sua filha) nos apaixonamos por ela e então falei para um Assessor da causa animal que tinha interesse em adotá-la”, disse Érika ao Acontece Botucatu.

Apesar do desejo de adotar a simpática cachorrinha, houve um momento de espera. Florzinha, nome dado pelas adotantes, precisava se recuperar para estar apta ao processo de adoção.

“Quando ela terminou o tratamento, ele entrou em contato e perguntou se a gente ainda tinha interesse. Ele até postou um depoimento muito bonito no Facebook sobre isso”, colocou.

Um novo lar com muito amor e carinho era tudo que Florzinha precisava para, enfim, ter uma vida feliz e sem sofrimento. Após quase 4 meses, tudo está diferente.

“Hoje ela está super bem. Ela brinca com a Juju o dia inteiro e é muito ativa”, completou Érika.

Diariamente animais são encontrados em situação de abandono. Diversas ONGs e voluntários da causa animal atuam para resgatá-los de situações extremamente tristes.

O exemplo da Florzinha pode servir de inspiração para diversas outras família em Botucatu. Feirinhas de adoção são realizadas semanalmente para que cachorros e gatos tenham uma família e vida feliz. Adote um animal!

Relembre o fato