Após Brasília, próximas capitais com sinal 5G serão SP, BH, Porto Alegre e João Pessoa, diz Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta segunda-feira (4) que, depois de Brasília, o 5G (quinta geração de internet móvel) será ativado em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa — de acordo com a Anatel, em Brasília o 5G começará a funcionar na próxima quarta-feira (6); nessas outras quatro capitais, ainda não há data.

A decisão sobre as quatro próximas capitais contempladas foi tomada pela Entidade Administradora de Faixa (EAF), que informou os nomes das cidades em reunião extraordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Criado pela Anatel, o grupo tem como objetivo efetivar a implantação do 5G no país na faixa de 3,5 gigahertz, a principal leiloada em novembro do ano passado. Na reunião, o grupo decidiu autorizar o funcionamento do 5G em Brasília nessa faixa a partir de quarta-feira (6).

Além de técnicos da Anatel, compõem o grupo representantes do Ministério das Comunicações e as operadoras Claro, TIM e Vivo, vencedoras do certame.

De acordo com o conselheiro Moisés Moreira, que coordena o Gaispi, a Entidade Administradora de Faixa fez testes na capital federal no fim de semana, e as operadoras concluíram todas as etapas para a ativação do 5G em Brasília ainda nesta semana.

Segundo ele, a EAF listou São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa como as mais viáveis para a implantação da tecnologia depois de Brasília, mas ainda está determinado o prazo para isso.

O conselheiro afirmou ainda que outras capitais podem ser anunciadas na semana que vem, quando o Gaispi se reunirá novamente.

Fonte: portal g1

Compartilhe esta notícia