Após 3 anos, ‘Caminhada da Fé’ em Botucatu será realizada na quinta-feira, dia 14

Devoção, tradição, emoção e fé. Estes são alguns aspectos da Caminhada da Fé em Botucatu que voltará a ser realizada após três anos. O tradicional evento será na noite do dia 14, com início às 23 horas e concentração na Praça São José.

A última edição ocorreu em 2019. Com a pandemia, o evento foi trocado por uma live em 2020 e desde então não foi mais realizada. A organização será da Paróquia Nossa Senhora Menina.

Esta será também a primeira Caminhada sem a organização do Padre Orestes Gomes após mais de 20 anos. O pároco faleceu em abril de 2020.

A Caminhada da Fé começa no Largo São José, passando por ruas como a Rua João Passos, no sentido Cohab 1. Nos anos anteriores a primeira parada ocorria no Bairro Comerciários, onde os fiéis seguiam para um descanso maior no Ginásio Municipal de Esportes.

Se for mantida nos moldes tradicionais, os participantes seguirão até a Catedral, onde serão recepcionados pelo Arcebispo Dom Mauricio Grotto de Camargo por volta das 05h00m.

A Caminhada deverá ter a companhia de carros de som por todo o trajeto e equipes de apoio. O caminho possui uma altimetria leve, ou seja, sem grandes subidas e muitas retas.

A Caminhada da Fé surgiu há quase 40 anos, com o ex-prefeito e radialista Plínio Paganini, falecido em 1997. Na época ele contou com a ajuda de duas Irmãs Servas do Senhor.

Desde então a Caminhada da Fé nunca deixou de ser realizada entre a quinta-feira da vigília e a sexta-feira santa até a pandemia, onde deixou de ser realizada nos anos de 2020 e 2021. A Caminhada da Fé é Ecumênica, ou seja, recebendo todas as religiões.

