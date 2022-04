Após 3 anos, AAB fará Seresta especial de aniversário do clube no dia 23

Em comemoração ao aniversário de 104 anos da Associação Atlética Botucatuense, o clube anunciou a volta das tradicionais “Serestas”, no salão social. Será no dia 23 de abril, sábado, com ambiente agradável, decoração especial e muita música de qualidade.

Atendendo a diversos pedidos dos associados, as serestas da AAB, nessa nova fase, começarão um pouco mais cedo, às 21h00 e contará com a apresentação da banda “Coco Mambo” da cidade de São Paulo para animar a festa.

“Nesses últimos tempos, procurei ouvir opiniões de diversos associados, para voltarmos com as nossas serestas, e chegou o grande momento. Vamos fazer tudo com o maior carinho, para que todos passem momentos especiais, assistindo uma apresentação de qualidade e dançando bastante”, comenta Carlos Eduardo Deléo, presidente da AAB. “Uma das nossas novidades é o novo horário, começando um pouco mais cedo, às 21h”, completa.

A apresentação musical será da banda “Coco Mambo”, da cidade de São Paulo, unindo boa música e arranjos criativos. As apresentações da banda agradam aos públicos de todas as idades. No palco, a alegria de seus integrantes é contagiante e o resultado é sempre muita animação, com a participação dançante de todos pelo excelente repertório.

A Associação Atlética Botucatuense, convida a todos para comparecer e prestigiar o evento que será organizado com muito amor e carinho para todos.

AAB – NOVOS TEMPOS

SERVIÇO

SERESTA DE ANIVERSÁRIO AAB 104 ANOS

Local: Salão Social da AAB (R. Gen. Júlio Marcondes Salgado, 411 – Centro).

Data: 23 de abril (sábado)

Horário: A partir das 21 horas

Apresentação: Banda Coco Mambo

Sócios: Grátis

Não Sócios: R$30,00

Mesas: R$50,00 (4 pessoas)

Contato: (14) 3882-1866

*Traje Social

“As Serestas da AAB, voltaram com tudo!”

