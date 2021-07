Após 11 dias, botucatuense de 73 anos termina caminhada entre Botucatu e Ribeirão Preto

Mais uma história de superação do botucatuense Toninho Sanches

O Botucatuense Antônio Sanches Torres, mais conhecido como Toninho Sanches, de 73 anos, emplacou mais uma grande história para contar. Fundador do famoso Grupo Papa Trilhas, ele terminou neste domingo, dia 04, uma caminhada entre Botucatu e Ribeirão Preto.

O desafio começou no dia 24 de junho, ou seja, durou 11 dias. A cidade do interior paulista fica distante 230 km de Botucatu em “linha reta”, pelas estradas convencionais. Ocorre que essa distância percorrida a pé rendeu mais de 300 km, pois Sanches passou por várias localidades.

Durante todo esse tempo e trajetos Sanches passou por diversos locais, conhecendo pessoas e pernoitando após longas horas entre um ponto e outro. Também enfrentou algumas adversidades, como uma frente fria que atingiu todo o estado na última semana. Toninho se deslocou até Ribeirão Preto para visitar os sobrinhos.

Pelo WhatsApp ele fez o seguinte depoimento depois de mais uma aventura em seus 30 anos de caminhadas:

“Queridos amigos, estou em Ribeirão preto e termino mais uma experiência de vida. Foram 11 dias de muitas descobertas pelos locais que visitei. Também pude exercitar meus medos, cansaço, solidão, saudades, desapego, de conviver com poucas roupas, conhecer pessoas com histórias de vida fantásticas. Sair do conforto de nosso lar e aceitar o que se apresenta no momento. Acredito estar muito melhor agora fisicamente por poder exercitar meu condicionamento físico todos os dias.

Espiritualmente tive tempo de meditar o quanto sou grato pela saúde, pela disciplina, pela determinação que habita em mim. A palavra gratidão é neste momento a mais apropriada para com todos vocês, meus amigos, pelas mensagens de carinho, apoio, afeto, zelo, preocupação, enfim, foram mensagens que me deram ânimo e uma força nova todos os dias.

Terminamos um ciclo e espero que algo de bom tenha brotado em mim. Espero retornar ao meu lar muito melhor do que sai e vamos trocar o ponto final por uma vírgula, para que esta aventura não termine aqui. Em breve estaremos juntos novamente… abraços”.

Muita história para contar

Em 30 anos praticando caminhadas, Sanches já conheceu muitos locais no Brasil e até fora do país. Entre suas conquistas estão alguns dos trajetos mais conhecidos do mundo:

-Santiago de Compostela na Espanha.

– Machu Picchu no Perú

– Botucatu a Aparecida do Norte

– Caminho da Fé em Minas Gerais

– Caminho de Anchieta no Espírito Santo

-Caminho do Sol de Santana do Parnaíba até Águas de São Pedro

– 17 anos de Romaria da Padroeira

– 12 outubro de Botucatu a Aparecida de São Manuel.

– Caminho das Missões no Rio Grande do Sul

Profundo conhecedor da Cuesta de Botucatu, Toninho Sanches já mapeou todos os recantos e belezas de nossa região, juntamente com o Grupo Papa Trilhas. Autor de várias publicações, onde também narra suas histórias, ele coloca sua fé em cada quilometro percorrido.

“E uma filosofia de vida que me faz ver a grandeza divina nas pequenas coisas”, diz Sanches.