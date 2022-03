Aplicativos do Nubank e do Banco do Brasil enfrentam instabilidade

Problemas afetaram Pix, cartões e visualização de saldos

Clientes do Banco do Brasil (BB) e do Nubank relataram nesta sexta-feira (4) instabilidade nos aplicativos das instituições. Os problemas afetaram as operações via Pix, que não puderam ser concluídas por várias horas, o uso de cartões e a visualização de saldos, que sumiu da tela.

No caso do BB, os correntistas ficaram toda a manhã sem conseguirem realizar transferências Pix. Também foram relatados problemas em compras com cartão de débito. Os problemas começaram por volta das 8h, intensificaram-se por volta das 9h30 e só foram resolvidos por volta das 14h30.

Pouco antes das 14h, o banco atualizou o aplicativo. Durante esse processo, o saldo das contas correntes não pôde ser visualizado por cerca de meia-hora. Os clientes que abriam o aplicativo receberam um aviso de que algumas transações não podiam ser concluídas enquanto durasse a manutenção.

Em relação ao Nubank, as falhas dificultaram a visualização de saldos, a verificação da fatura do cartão de crédito e também afetaram as operações via Pix. As reclamações começaram por volta das 10h15. Segundo a instituição, os serviços começaram a ser gradualmente restabelecidos por volta das 14h.

Segundo o site Down Detector, que monitora reclamações a respeito de instituições financeiras, o pico de queixas relativas ao Banco do Brasil ocorreu por volta das 13h30, com 501 reclamações simultâneas. Os principais problemas relatados foram em operações no internet banking (59%), login no aplicativo (24%) e transferências (17%).

No caso do Nubank, o pico de reclamações ocorreu às 12h30, com 387 queixas simultâneas. Os problemas mais notificados foram dificuldade em visualizar saldos (67%), transferências (21%) e login no aplicativo móvel (12%).

Respostas

Em comunicado, o Nubank confirmou o problema e informou que os serviços estão sendo restabelecidos durante a tarde. “Parte da nossa base de clientes encontrou oscilações em alguns serviços. Estamos focados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível”, respondeu a fintech (tipo de banco eletrônico). “Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual.”



O Banco do Brasil também confirmou instabilidades nos canais eletrônicos de atendimento, mas informou que o aplicativo já opera normalmente. “O BB confirma que houve uma breve instabilidade no final da manhã desta sexta. O app e todas as suas transações funcionam dentro da normalidade nesta tarde”, ressaltou a instituição financeira.

Agência Brasil

