Apesar da instabilidade, temperatura deve subir durante a semana em Botucatu

Tempo em Botucatu continua instável nesta quarta-feira

Frente fria desloca-se para o oceano Atlântico, mas instabilidades associadas a esse sistema permanecem no litoral do estado de São Paulo, mantendo o céu nublado (principalmente no litoral) a parcialmente nublado e com chuvas isoladas na faixa leste, oeste e sul do estado. Nessas duas últimas regiões, as chuvas devem ocorrer entre o final da tarde e noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a instabilidade segue. A quarta-feira poderá ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Há a previsão de períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Estimativa de 5 milímetros de chuva.

Durante a semana, a temperatura terá gradativo aumento, chegando a máxima de 25 graus. As próximas quinta e sexta devem ser de sol, com previsão de chuva retornando para a o fim de semana.