Apagão afeta bairros de Botucatu, relatam internautas

Mais uma vez bairros de Botucatu ficaram sem energia. O fato foi registrado em diversos pontos no começo na noite desta quarta-feira, dia 29.

Segundo relatado por diversos internautas, foi constatada a falta de energia na Vila Sônia e Vila Assumpção. No Recanto Azul e parte da área central houve queda de energia, mas ela foi restabelecida na sequência.

Há relatos do apagão geral na Vila Santana e Vila São Benedito. Leitores também estão relatando a falta de energia também na região da Vila dos Lavradores, com oscilação no Jardim Paraíso.

O Acontece Botucatu entrou em contato com a CPFL para saber o motivo da queda de energia nessas regiões e aguarda um posicionamento.