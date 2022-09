Anvisa aprova vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira (16), o uso da vacina contra a Covid-19, da farmacêutica Pfizer, em crianças com idades entre 6 meses e 4 anos.

Com a aprovação, o imunizante já pode começar a ser aplicado no país para esta faixa etária, entretanto, a Anvisa esclarece que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação e o estabelecimento do calendário para este grupo.

“A autorização veio após uma análise técnica de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da Agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz também para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade”, disse a Anvisa.

A avaliação da Agência teve início em 1º de agosto, e contou com “avaliação criteriosa” da área técnica com a celeridade requerida.

A Anvisa esclarece que o imunizante para crianças entre 6 meses e 4 anos tem dosagem e composição diferentes das utilizadas para as faixas etárias previamente aprovadas.

“A formulação da vacina autorizada hoje deverá ser aplicada em três doses de 0,2 mL (equivalente a 3 microgramas). As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose”, explica a Agência.

De acordo com a Anvisa, a tampa do frasco da vacina aprovada para as crianças de 6 meses a 4 anos virá na cor vinho, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e, também, pelos pais e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

