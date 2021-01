Ano começa com chuva, mas ela deve diminuir no fim de semana em Botucatu

Devido ao sistema frontal continuar atuando sobre o estado de São Paulo, a previsão é de céu nublado com chuvas e temperatura estável em todo estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma sexta-feira, 01, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e com chuva a qualquer hora. Há uma estimativa de 23 milímetros de chuva, com temperatura máxima de 23 graus.

No sábado a chuva a chuva será bem menos intensa, com apenas 5 milímetros. Já neste domingo, 03, não há previsão de chuva em Botucatu e a temperatura será de 27 graus na máxima.