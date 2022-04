Aniversário de 104 anos da AAB terá diversas atrações

A Associação Atlética Botucatuense (AAB) é um dos clubes mais tradicionais do interior paulista e está completando 104 anos neste dia 21 de abril. Comemorando essa data tão significativa, o clube preparou uma programação com diversos eventos esportivos, infantis, sociais, culturais e de lazer para os associados.

A programação de aniversário contará com a abertura oficial do Campeonato de Futebol suíço, diversas atividades esportivas e a volta das Serestas no sábado, dia 23.

“O nosso clube é focado em atividades para toda a família, com muito esporte e diversão. Vamos ter jogos, danças, brinquedos, pipoca, algodão doce, música ao vivo e muito mais”, disse o presidente da AAB.

Carlos Eduardo Deleo, também fará a apresentação dos novos equipamentos adquiridos para a academia. “Tínhamos esse compromisso e a necessidade em nossa academia para atualizá-la com novos equipamentos e fico muito feliz em poder atender aos associados para o melhor rendimento e desempenho nos treinamentos”, disse.

A programação começa nesta quarta-feira, dia 20 de abril, com a abertura do Campeonato de Futebol Suíço “Zé Varoli”, em um jogo festivo entre os veteranos da AAB e Palmeiras, contando com diversos jogadores com passagem pelo futebol profissional, como, Claudecir, Adhemar, Adãozinho, Gil Baiano, Guinei, Kelly e o goleiro Sérgio. A partida está marcada para começar às 20h, antes haverá uma partida entre os amigos e familiares do Zé Varoli, homenageado da competição.

O presidente, Carlos Eduardo Deleo, comemora esse novo momento do Clube.

“Apesar de ser sócio do Clube a mais de 50 anos, essa é a minha primeira comemoração de aniversário como presidente e estou muito feliz com essa nova fase da AAB. Quando assumimos, passamos momentos difíceis por conta da pandemia, mas atualmente, podemos comemorar com um clube mais ativo e empenhado em produzir melhorias aos nossos associados”, comemorou.

Para a quinta-feira, dia 21, aniversário do Clube e feriado, as atividades esportivas terão início às 08h, se estendendo por todo o dia com diversas atividades esportivas. Confira a programação:

Ginásio 1:

10h – Jogos de Basquete da AAB

14h – Apresentação da Ginástica Rítmica AAB, da Prof. Karen

15h – Início do Torneio de Vôlei Feminino, AAB 104 anos, com a presença de equipes das cidades de Lençóis Paulista, Itaí, Itatinga, Anhembi, Agudos e Botucatu representada pela AAB e Atlética da Unesp.

Ginásio2:

Torneio de Futsal Infantil AAB, durante todo o dia.

Campo Suíço:

No período da manhã, reservado para jogos de associados com idade a partir de 30 anos. Durante toda a tarde, liberado para jogos de associados de todas as idades.

Tênis:

Haverá um desafio entre tenistas da AAB, contra Jaú em partidas no período da manhã.

Piscinas:

Às 10h, o técnico Miguel Antunes, realizará um treino/demonstração com atletas da equipe de natação AAB.

Beach Tennis:

Durante todo o dia, a quadra ficará à disposição para partidas amistosas dos sócios.

Crianças:

As crianças irão se divertir muito, pois teremos os nossos parques infantis, pula-pula, brinquedo inflável, pinturas de rosto, pipoca e algodão doce.

SERESTA DE ANIVERSÁRIO AAB 104 ANOS

Em comemoração ao aniversário de 104 anos da Associação Atlética Botucatuense, o clube anunciou a volta das tradicionais “Serestas”, no nosso salão social. Será no dia 23, sábado, com ambiente agradável, decoração especial e muita música de qualidade.

Atendendo a diversos pedidos, as serestas da AAB nessa nova fase começarão um pouco mais cedo, às 21h00 e contarão com a apresentação da banda “Coco Mambo” da cidade de São Paulo.

Sócios: Grátis

Não Sócios: R$30,00

Mesas: R$50,00 (4 pessoas)

Contato: (14) 3882-1866

*Traje Social

AAB – 104 ANOS

NOVOS TEMPOS

Compartilhe esta notícia