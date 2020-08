Anac autoriza testes para entrega de produtos com drones

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou ontem a Speedbird a iniciar a entrega de produtos utilizando drones no Brasil. O Cave (Certificado de Autorização de Voo Experimental) permite que o equipamento da empresa possa ser utilizado no serviço de delivery, por exemplo.

O drone desenvolvido e autorizado para operações de transporte de carga é o de modelo DLV-1. A aeronave pesa aproximadamente 9 kg, pode chegar a até 32km/h e transportar produtos de até 2kg.

Inicialmente, estão autorizadas operações durante o dia e a uma distância máxima de 2,5 km do ponto de decolagem.

Em caráter experimental, a autorização é válida até agosto de 2021 e permite testes além da linha de visão (BVLOS, “beyond visual line of sight”), quando o operador não precisa ter contato visual para operar o drone.

Para realizar os voos experimentais, o operador precisa seguir as regras previstas no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94, da Anac, e os normativos de tráfego aéreo, do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

“Dentre as atividades que a sociedade espera para os drones explorarem, o delivery é uma das mais promissoras. Obter o CAVE é uma etapa importante no processo de desenvolvimento do negócio, principalmente por ser de uma empresa brasileira”, considerou o superintendente de Aeronavegabilidade da Anac, Roberto Honorato.

O primeiro contato da Speedbird com a Anac aconteceu em maio de 2019. Em setembro, a agência recebeu o pedido de emissão do certificado que autorizava as operações. Já o primeiro teste prático foi realizado em janeiro deste ano. Após alguns ajustes, um novo teste foi conduzido no mês passado.

Fonte: UOL