Amizade entre bebê de Botucatu e ‘franguinho’ de estimação faz sucesso na web: ‘São inseparáveis’, diz mãe

Josiane Frazão Fim, de 35 anos, contou que seu filho Benício Frazão Fim ganhou o pintinho Romeo em maio deste ano. Desde então, os dois são inseparáveis. O animal, que a família ainda não sabe dizer se é macho ou fêmea, foi um presente da madrinha do Ben.

Segundo a mãe, o amor do menino pelos pintinhos começou quando ele foi na casa do avô e teve contato pela primeira vez com o animal. No mesmo dia, a madrinha dele comprou o Romeo em uma casa de agropecuária da cidade e os dois criaram um forte laço de amizade.

Josiane contou que Benício e Romeo brincam todos os dias e até tomam banho juntos. Apesar de estar crescendo, ela diz que o “franguinho” nunca bicou o amigo e já se acostumou a ir para os lugares no colo dele.

“A gente tem um cachorro, mas ele não tem noção de força, acaba brincando e machucando o Benício. Mas o Romeo nunca bicou, o Ben mexe no bico dele e ele não faz nada. E o pintinho só vai com ele. Às vezes comigo ele não vem, sai correndo, aí o Benício vem e ele já abaixa pra pegar ele no colo”, conta Josiane.

De acordo com a mãe, os dois ficaram ainda mais próximos durante a pandemia, já que eles ficaram pelo menos três meses sem sair de casa. Ela contou que a amizade com Romeo ajudou o Ben a comer melhor e até a ficar mais calmo quando os dentes estavam nascendo.

Amizade famosa

O dia a dia da dupla inseparável começou a ser postado pela família no Tik Tok. No canal, que já conta com mais de 10 mil seguidores, a mãe do Ben costuma postar sempre vídeos novos, em lugares e com looks diferentes.

“Gravo o Ben com um look diferente, o Romeo com um lacinho diferente, brincando, dando papá, mas o que não pode é forçar um bichinho a ser outra coisa, então tento ser o mais natural possível para ele aprender que tem que respeitar os animais pelo que eles são”, comenta a mãe. Segundo Josiane, os cuidados com o franguinho incluem dar banho uma vez por semana com sabão neutro, brincar na areia e dar milho e vitaminas para alimentação. Ela também contou que pretende levar Romeo a um veterinário.

De acordo com a médica veterinária Bruna Gardin, o animal vive entre 5 e 10 anos e não é possível saber se é macho ou fêmea somente através de foto ou vídeo. No entanto, a profissional acredita que o franguinho seja macho porque as fêmeas costumam ter o rabo alongado.

Josiane também contou que Benício e Romeo já começaram até a serem reconhecidos por causa dos vídeos no Tik Tok. Há algumas semanas, os dois estavam passeando na rua quando foram abordados por uma moradora da cidade. “Ela disse: ‘é o menino do galo do Tik Tok’ e o Benício colocou a mãozinha no rosto, com vergonha”, lembra a mãe.

Família completa

O Romeo chegou para completar a família de Benício que, além de ter um “franguinho” como bicho de estimação, tem duas mamães. Segundo Josiane, o filho dela e da esposa, Karen Fim, nasceu por meio de uma inseminação caseira.

As duas mulheres estão juntas há 16 anos e tinham o sonho de se tornarem mães. Josiane contou que elas tentaram engravidar por oito anos e chegaram a gastar R$ 30 mil com inseminação. No entanto, foi através de um procedimento caseiro e um amigo doador que Benício foi gerado.