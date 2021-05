Ambev executa primeiro teste de delivery com drones

Na última sexta-feira (30), a Ambev fez o primeiro teste do seu projeto de delivery por drones. Em realização com a startup Speedbird Aero, o drone sobrevoou a cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, onde fica uma das fábricas da empresa.

O drone usado foi o DLV-1, modelo com capacidade de transporte de até 2 kg. O trajeto feito era de 2,5 km (ida e volta), executado em menos de 2 minutos, o voo levou bebidas da fábrica até um condomínio residencial de Jaguariúna.

Em sua próxima fase de testes, será usado um modelo maior e capacidade de trafegar por 20 km, transportando até 8 kg de produtos.

Em entrevista à CNN, o diretor global de inovação da Ambev Tech, Bruno Stefani, afirma que o principal objetivo desse projeto é explorar as diferentes formas de distribuição, por meio das novidades tecnológicas, e assim melhorando a final experiência dos consumidores.

“Esse piloto de entregas via drone pode contribuir com a mobilidade urbana e o meio ambiente, pois deve ajudar a diminuir o número de veículos nas ruas e, consequentemente, a emissão de poluentes”, afirmou Stefani.

Manoel Coelho, CEO da Speedbird Aero, reitera a fala de Stefani, afirmando que após as fases de testes, outras empresas poderão oferecer uma logística mais eficiente, em um cenário em que o consumidor receberá seus produtos com mais rapidez, eficiência e menor impacto ambiental.

