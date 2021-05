Alunas de ballet de Botucatu fazem workshop com coreógrafo de nível internacional

As alunas do Studio Ballet Jéssica Bokerman de Botucatu realizaram um workshop nos dias 15 e 16 de maio de 2021, com o professor e coreógrafo de nível internacional Francisco Ribeiro. O evento foi direcionado exclusivamente aos alunos e alunas do grupo especial infantil e juvenil do Studio.

O grupo especial do Studio Ballet Jéssica Bokermann é formado por alunos que se dedicam com afinco visando sua formação como bailarinos profissionais.

FRANCISCO RIBEIRO

Empresário, proprietário da Escola “Ápice em Arte Experiência Artística, membro do Conselho Internacional de Dança aliado à Unesco Paris (CID), diretor da CIABTM – Companhia Brasileira de Teatro Musical e da FranDIProduções. Juri e coreógrafo em todo o Brasil, sendo professor cursista em Joinville 2021. Especializado em jazz e vertentes para musical em Nova York e Londres.

Francisco Ribeiro além do workshop, realizou a Coreografia “Seja Nossa Convidada” (musical a Bela e a Fera) que em breve vai estrear em Botucatu, e representar o Studio Ballet Jéssica Bokermann e a cidade de Botucatu em grandes festivais e competições.