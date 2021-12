Alerta de chuvas: força-tarefa atuará em todo o estado de SP

Foto Acontece Botucatu

Mais de 12 mil profissionais do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual foram mobilizados para atuar em todas as regiões de São Paulo diante do alerta de forte chuva.

Ontem (30), temporais atingiram diversas áreas do estado, deixando estragos devido a alagamentos, especialmente no litoral norte. Segundo o governo paulista, as equipes mobilizadas são preparadas para atuar em operações especiais de salvamento e resgate com apoio de aeronaves, veículos terrestres e embarcações.

As regiões de Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Metropolitana da capital têm atenção especial, com previsão de até 120 milímetros (mm) de chuva por dia. Em Araraquara, Bauru, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Vale do Ribeira, a previsão meteorológica é de volume diário de até 90 mm.

Além das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a força-tarefa conta com apoio da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A proposta é divulgar informações em tempo real e garantir uma atuação direta do estado com as prefeituras para atendimento a ocorrências provocadas por inundações, enchentes e deslizamentos. Nos canais oficiais do @governoSP nas redes sociais serão veiculadas notícias e alertas sobre o clima durante o feriado prolongado de ano-novo.

O governo paulista informou ainda que oito planos preventivos abrangem 177 municípios mais vulneráveis. Um dos planos é específico para inundações, no Vale do Ribeira, e outros sete para escorregamentos, para atendimento da Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Região de Campinas, Região de Sorocaba e Região de Itapeva.

Emergência

Os chamados de emergência para desastres naturais podem ser feitos pelo 190 (Polícia Militar), 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil). Para receber alertas da Defesa Civil por mensagens de texto, basta se cadastrar gratuitamente enviando um SMS contendo o CEP de interesse para o número 40199. Não há custo para acessar o serviço. No site SPAlerta, uma campanha permanente dá orientações e recomendações de como proceder em casos de chuvas extremas.

