Alaska Air Group encomenda oito novos jatos E175 da Embraer

A Alaska Air Group anunciou planos para aumentar sua frota regional com um pedido adicional de oito novos jatos E175 da Embraer e opções para a compra de mais 13. A aeronave E175 voará exclusivamente para a Alaska Airlines sob um Contrato de Compra de Capacidade (CPA) com a Horizon Air.

O valor do contrato, incluindo opções, é de US$ 1,12 bilhão com base no preço de tabela. As novas aeronaves da Horizon terão 76 assentos, e serão entregues com a identidade visual da Alaska e configuração de cabine dividida em três classes ao longo dos próximos quatro anos, a partir do segundo trimestre de 2023.

Mark Neely, diretor da Embraer Aviação Comercial para as Américas, disse: “O E175 é a espinha dorsal da malha regional dos Estados Unidos, alimentando centros aeroportuários em todo o país, além de gerar a conectividade que todas as comunidades precisam para prosperar, tanto econômica quanto socialmente. Embora esse mercado esteja atualmente sob pressão, é essencial que as operadoras sejam capazes de fornecer esses serviços essenciais para todos os Estados Unidos. O Embraer E175, com 85% de participação de mercado em seu segmento, está mantendo os Estados Unidos em movimento e conectada.”

“O E175 é uma aeronave extremamente eficiente”, afirma Nat Pieper, vice-presidente sênior de frota, finanças e alianças da Alaska Airlines. “O jato é a aeronave perfeita para atender a malha regional da Horizon no noroeste do Pacífico e além. Nossos clientes desfrutarão da experiência de três classes de cabine ao viajar a partir de pequenas cidades para embarcar em voos nos maiores hubs da Alaska ou de muitas outras companhias aéreas parceiras globais.”

O jato E175 de 76 lugares tem 12 assentos na primeira classe, 12 na classe premium e 52 na cabine principal. As comodidades a bordo incluem entretenimento gratuito com mais de 1.000 filmes e programas de TV. Além disso, os clientes da primeira classe desfrutam de energia de 110 volts em todos os assentos.

Transição para uma frota única de jatos

No início deste ano, a Horizon Air anunciou que passaria a ter o E175 como frota única de jatos. Atualmente, a companhia aérea voa com um mix de 31 aeronaves turboélice Q400 e 30 aeronaves E175s. Serão entregues 9 E175s no próximo ano como parte de um pedido anterior, que também inclui mais três entregas em 2025. Com este pedido, a Horizon terá uma frota de 50 E175s.

Com bases em Washington, Oregon, Idaho e Alasca, a Horizon atende mais de 45 cidades em todo o noroeste do Pacífico, Califórnia, Centro-Oeste, Colúmbia Britânica e Alberta no Canadá.

