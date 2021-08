Agentes da Patrulha Escolar da GCM de Botucatu participam de curso sobre combate e prevenção às drogas

Os agentes da Patrulha Escolar da Guarda Civil Municipal de Botucatu, Jayme e Nóbrega, estiveram entre os dias 16 e 27 de agosto no 2° curso de formação de agentes multiplicadores no combate preventivo às drogas (GEPAD). O evento é oferecido pela GCM da cidade de Embu das Artes.

A formatura ocorreu na última sexta-feira, dia 27, e contou com a participação de diversas autoridades que prestigiaram a conclusão do curso.

O curso contém na sua grade matérias como oratória, legislação vigente, patrulhamento escolar dentre outras. Se juntaram aos guardas da cidade de Embu além dos GCMs de Botucatu mais 16 cidades representando 4 estados totalizando 46 guardas formandos.

O Que é o GEPAD

O Gepad é parte integrante da Guarda Civil Municipal (GCM), que é subordinada à Secretaria de Segurança e atua em conjunto com outras secretarias. Executa projetos, ministra cursos e palestras, além de buscar constantemente aperfeiçoamento junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.

“Nossos agentes de prevenção estão em permanente aprimoramento, por meio de formação continuada e em concordância com a Política Nacional Anti-Drogas. Os principais temas abordados são: drogas, dependência, fatores de riscos e de proteção, co-dependência, como auxiliar um dependente, tipos e modelos de prevenção e como desenvolver um projeto de prevenção”, diz comunicado.

Com objetivo principal de reduzir o número de usuários de drogas através da prevenção, o GEPAD também busca sensibilizar e conscientizar as lideranças de todos os segmentos da sociedade para o desenvolvimento dos programas de prevenção; dar informações científicas para crianças, jovens e adultos quanto ao uso indevido de drogas no contexto individual e coletivo, fazer a integração entre as instituições públicas e outros segmentos na implantação de programas de prevenção; formar agentes multiplicadores e dar orientação técnica a usuários e familiares sobre os locais de tratamento e internação necessária aos dependentes.

O trabalho é realizado em instituições de ensino municipal, estadual e privada, Ong’s, instituições religiosas, centros comunitários, unidades de saúde, órgãos municipais, estadual e federal, empresas e demais segmentos da sociedade.

As atividades desenvolvidas pelo Gepad são: sensibilização, diálogos e orientação técnica, cursos, trabalhos em grupos, dinâmicas, dramatização, reuniões comunitárias, cursos de prevenção e atividades lúdicas.