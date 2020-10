Agências da Caixa não abrem para pagamentos neste sábado, 31

As agências da Caixa Econômica não abrirão neste sábado (31) para realizar o pagamento do Auxílio Emergencial e saques do FGTS, segundo informou o banco. Normalmente, as agências abrem aos sábados quando há pagamentos a serem feitos no dia.

Nesta sexta-feira (30), foram creditados cerca de R$ 1,36 bilhão para 3,4 milhões de beneficiários nascidos em janeiro e que estão inseridos no Ciclo 4. As pessoas que estão no Ciclo 4 de pagamentos estão recebendo as parcelas de R$ 600 a R$ 1.200, mas também já começaram a receber o Auxílio Emergencial Extensão, que tem o valor reduzido de R$ 300 a R$ 600.