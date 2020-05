Agência da Caixa no centro de Botucatu abre neste sábado, 23, para o auxílio emergencial

Agências em Botucatu receberam estrutura de tendas pela Prefeitura

A Caixa vai abrir 195 agências neste sábado (23) em todo o Estado de São Paulo, de 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital.

Em Botucatu, a agência Central da Caixa, na Rua General Telles, estará aberta ao público. No local a Prefeitura construiu uma estrutura com tenda e cadeiras para maior conforto do público.

Também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família que já começaram a receber a segunda parcela do auxílio nesta semana. Na região metropolitana de São Paulo serão 102 agências, sendo 55 na capital paulista. Em todo o país estarão abertas 902 unidades

Conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, podem sacar a partir de sábado 2,1 milhões de cidadãos nascidos entre maio e julho constantes no lote mais recente recebido da Dataprev. Confira o escalonamento:

O calendário de pagamentos da segunda parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família teve início na segunda-feira (18). No momento, podem realizar o saque 9,5 milhões de pessoas com número final de NIS entre 1 e 5. O calendário deste mês do Bolsa Família segue até a próxima sexta (29).

A CAIXA ressalta ainda que os trabalhadores que já têm os recursos da segunda parcela disponíveis para movimentação na Conta Poupança Social Digital farão a movimentação dos valores pelo aplicativo CAIXA Tem, com as possibilidades de realização de compras e pagamento de contas. Esses não devem ir até as agências neste momento, já que terão que utilizar os recursos por meio do app.