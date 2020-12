Agência Caixa no centro de Botucatu abre hoje para pagamento do auxílio emergencial

A Caixa vai abrir neste sábado, dia 19, diversas agências no estado de São Paulo, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 12h. Em Botucatu a agência do centro, na rua General Telles, estará com atendimento ao público.

O horário de atendimento: das 08h às 12h. As retiradas e transferências estão liberadas para aqueles que fazem parte dos ciclos 5 e 6 do calendário de pagamentos.

O banco garante que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Por isso, orienta que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Ao todo, no sábado terão sido pagos R$ 284,4 bilhões do auxílio emergencial para 67,9 milhões de brasileiros, num total de 465,5 milhões de pagamentos.