AFRAPE recebe carro e emenda parlamentar para Banda Marcial e custeio da instituição

Nesta terça feira, dia 25/05 a Diretoria da AFRAPE recepcionou o Deputado Federal Rodrigo Agostinho e assessores para diálogo e agradecimentos ao Deputado, que é parceiro dos projetos desenvolvidos pela Organização.

No ano de 2020 foi repassada uma emenda para compra de equipamentos, instrumentos musicais para Banda Marcial e um veículo, cuja entrega ocorreu durante a visita do parlamentar diretamente ao Presidente Luiz Carlos Devienne de Almeida.

Para ano de 2021 o Deputado também comtemplou a AFRAPE com mais uma emenda no valor de R$ 90 mil, direcionada para custeio.

“Evidentemente, o momento foi de muita alegria e aplausos pela atitude de apoio e de credibilidade dada a AFRAPE, que mesmo e apesar da pandemia continua com suas atividades junto aos seus atendidos via online. Parabéns ao Deputado Rodrigo Agostinho pelo apoio a OSC de Botucatu. Um forte abraço e nosso agradecimento”, disse a AFRAPE em comunicado.

No total a prefeitura de Botucatu recebeu por meio de emendas individuais R$ 320.000,00 para a área de infraestrutura; na assistência social – custeio – R$ 180.000,00, que serão divididos entre a Afrape e a Casa Pia São Vicente de Paulo. O parlamentar trouxe também recursos extras do Governo do Estado com um veículo Van para a saúde municipal. Por meio de emenda de bancada indicou a destinação para o Hospital das Clínicas de Botucatu no valor de R$ 3.951.079,12, totalizando R$ 4.601.079,12 em recursos nesse ano de 2021.