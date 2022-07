AFRAPE abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz em Botucatu

Projeto que estimula o desenvolvimento de valores éticos e profissionais de adolescentes, promovendo a inclusão e o primeiro contato com o mercado de trabalho

Na busca pelo desenvolvimento de jovens e adolescentes a Associação Fraternal Pelicano – AFRAPE implantou o Programa Jovem Aprendiz AFRAPE. Trata-se de projeto que estimula o desenvolvimento de valores éticos e profissionais de adolescentes em situação de risco social e pessoal, promovendo a inclusão e o primeiro contato desses jovens, de 14 a 24 anos, com o mercado de trabalho.

O programa atende a Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000 e demais legislações vigentes, que determinam que estabelecimentos, de qualquer natureza, que possuem no seu quadro a quantidade igual ou superior a sete empregados que demandam formação profissional, devem cumprir a cota da aprendizagem. Isso ocorre através da contratação de Aprendiz.

A AFRAPE é pioneira como entidade social de Botucatu a ser certificada via Ministério de Trabalho e Economia como entidade qualificadora para capacitar e encaminhar jovens em sua primeira oportunidade no mercado de trabalho nas áreas administrativas. A AFRAPE se incumbe da capacitação teórica e a empresa da prática do trabalho.

Objetivo da AFRAPE é ajudar a transformar a cota de aprendiz em um instrumento de economia, tempo e dinheiro para a empresa. Você empresário que necessita cumprir sua cota da aprendizagem, entre em contato. Estamos abertos à parceria, diz comunicado.

Você jovem que está em busca da sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, cadastre-se no site.

Para mais informações, acesse em www.afrape.org.br ou entre em contato através do e-mail [email protected] e telefone (14) 3813-3220.

A AFRAPE

A Associação Fraternal Pelicano – AFRAPE é uma entidade sem fins lucrativos, com sede e atuação no munícipio de Botucatu há 20 anos. A entidade tem como missão desenvolver pessoas, através de ações educativas, profissionalizantes, sociais e culturais, visando à melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento local.

Desenvolvendo Projetos Sociais nas áreas da educação, da assistência social e da cultura, a entidade prioriza o atendimento de famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Conheça mais sobre a AFRAPE e seus projetos acessando o site https://afrape.org.br/

