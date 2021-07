‘Adaptada’ à pandemia, Festa de Sant’Ana começa hoje em Botucatu

Tradicional em Botucatu, Festa de Sant’Ana está em sua 23ª edição

Um dos eventos mais tradicionais do interior paulista novamente será realizado cumprindo os protocolos sanitários, ou seja, com distanciamento, atividades remotas e também drive-thru. Trata-se da Festa de Sant’Ana, que este ano entra em sua 23ª edição.

Segundo informou a Catedral de Botucatu, o tema deste ano será: “Com Sant’Ana cuidando bem de nossa Casa”.

Na programação religiosa acontecerá o Tríduo nos dias 23, 24 e 25 com celebrações às 19h. No domingo, 25, acontecem ainda as celebrações em horários habituais deste dia, ou seja, às 07h30 e às 10h (Missa das Nações).

A Solenidade de Sant’Ana ocorrerá na segunda-feira, 26, às 10h. O Dia da Padroeira da cidade é, por lei municipal, tratado como feriado.

Parte recreativa e gastronômica

Nos dias 24 e 25 de julho acontecerá a parte recreativa e as adesões já estão à venda. A Catedral disponibilizou uma “loja virtual”, com as tradicionais delícias da festa. Basta acessar o link: https://festadesantana2021.minhalojanouol.com.br/

Você pode adquirir as adesões também na Secretaria Paroquial. Mais informações: (14) 3882-0966 ou pelo Whatsapp: (14) 99656-0966.