Acusado de roubo em condomínio de Botucatu é preso durante operação policial

Também foi detido um homem que não voltou da “saidinha” de Natal

Operação policial realizada na manhã desta quarta-feira, dia 05, prendeu dos elementos procurados pela justiça. A operação foi realizada entre Guarda Civil Municipal e Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais – DIG.

Destaca boletim de ocorrência que agentes do GAPE avistaram no Jardim Santa Eliza um homem em atitude suspeita. O indivíduo tentou fugir das viaturas, mas foi detido.

O indivíduo estava sendo procurado pela justiça, pois não retornou da “saidinha” temporária de final de ano. O mesmo deveria retornar ao CR de Avaré na última segunda-feira, 03.

O mesmo foi encaminhado à DIG, onde a autoridade policial deliberou pela lavratura do BOPC. O homem ficou à disposição da justiça.

Acusado de roubo preso

Também em busca e apreensão domiciliar com mandado judicial no jardim Riviera, um jovem de 18 anos foi detido. Ele é investigado pelo crime de roubo, ocorrido em outubro 2020 no Condomínio Vale do Sol.

Diz boletim de ocorrência que o investigado confessou sua participação crime. Durante a busca foi localizado um pequeno tijolo de maconha, pesando 107 gramas.

Diante dos fatos, foi encaminhado à DIG e ficou à disposição da autoridade policial. Posteriormente foi encaminhado à DISE, onde foi ouvido sendo lavrado o Termo Circunstanciado de posse de entorpecente.

Compartilhe esta notícia