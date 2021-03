Ações de fiscalização no combate ao Coronavírus são intensificas em Botucatu e região

Com o endurecimento das restrições e o anúncio da fase emergencial em todo o Estado de São Paulo, neste final de semana foram intensificadas as fiscalizações na região, seguindo a recomendação do Centro de Contingência da COVID-19.

Desde quinta-feira, 11, foram desencadeadas ações fiscalizatórias e ações preventivas com a participação da Vigilância Sanitária, municipal e estadual, em conjunto com as forças de segurança da Polícia Militar e Guarda Municipal.

Nesta sexta, 12, em Botucatu o foco foram os locais que podem gerar aglomerações, portanto, foram realizados bloqueios em locais estratégicos de alto fluxo de pessoas. O objetivo foi reforçar as medidas do chamado “Toque de Restrição” e uso obrigatório de máscaras.

A princípio as equipes se mobilizaram na Av. Universitária, próximo a entrada nova do Lageado e Ginásio de Esportes, onde habitualmente as pessoas utilizam para exercícios físicos, geralmente realizados sem máscaras, segundo a Vigilância. Outros locais também foram priorizados: em frente à Igreja da Catedral, Av. Vital Brasil e Cachoeirinha.

Neste sábado, 13, haverá continuidade das ações em diversos pontos da cidade. “Continuaremos a abordar o transeunte e explicar que ele não pode estar circulando, verificar se está usando máscara esclarecer o risco que ele está correndo e orientá-lo a retornar a sua residência. Neste momento estamos advertindo”, disse a chefe da Vigilância Estadual, Lilyan Rocha.

Em Botucatu também houve ação preventiva focada no reforço das medidas protetivas em supermercados e estabelecimentos similares, com um encontro on-line. Participaram da reunião gerentes e colaboradores das principais redes da cidade onde há grande circulação de pessoas.

“Nos preocupa a efetiva implementação das normas afim de conter a contaminação entre os colaboradores e a segurança sanitária no atendimento aos clientes”, explicou ela.

Na região o destaque na prevenção ficou para o município de Bofete, com uma reunião presencial com todos os comerciantes da cidade, os quais foram convidados pelo Prefeito para esclarecimentos quanto as novas regras da fase emergencial.

“Enfim, a semana foi bastante intensa e não podemos baixar a guarda neste momento. Apesar dos desafios serem imensos temos conseguido mobilizar as equipes municipais da região e todas sem exceção vem trabalhando exaustivamente na fiscalização e orientação no cumprimento do Plano SP”, completou Lilyan.

Novas regras a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, dia 15, as novas regras passam a ser mais rígidas e as equipes estarão mobilizadas para restringir a circulação entre 20 h às 5 h. As operações são organizadas dependendo das denúncias e registros de aglomerações em cada cidade.

“Reforçamos a importância da colaboração da população no cumprimento das medidas. Não façam festas, não aglomerem, usem máscaras, álcool 70° e lavem as mãos frequentemente. Precisamos do esforço de todos”, frisou a chefe da Vigilância.

Denúncias podem ser feitas através do telefone 0800-771-3541, disque-denúncia da Vigilância Sanitária do Estado, ou nos canais municipais de Ouvidoria e vigilâncias sanitárias municipais. A ligação é gratuita.

FASE EMERGENCIAL

Mudança em relação à fase vermelha

– Escritórios em geral e Atividades Administrativas

Obrigatoriedade de teletrabalho.

– Repartições de Administração Pública

Obrigatoriedade de teletrabalho.

– Telecomunicações

Obrigatoriedade de teletrabalho.

– Serviços de Tecnologia da Informação

Obrigatoriedade de teletrabalho.

– Estabelecimentos Comerciais (Comércio em geral)

Proibido atendimento presencial e retirada de produtos no local (take-away)

Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

– Comércio de Material de Construção

Proibido atendimento presencial.

Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

– Comércio de Produtos Eletrônicos

Proibido atendimento presencial e retirada de produtos no local (take-away).

Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

– Supermercados

Recomendação de escalonamento de horário para os funcionários para evitar aglomeração no transporte público.

Restaurantes, Bares e Padarias.

– Proibido atendimento presencial e retirada de produtos no local (take-away).

Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

Padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercado, proibido o consumo no local.

– Hotelaria

Proibição de funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis. Alimentação permitida somente nos quartos.

– Transporte Coletivo

Haverá recomendação de escalonamento de horário para os trabalhadores dos setores da indústria, serviço e comércio.

– Educação estadual, municipal e privada

Recesso da Rede Estadual de Educação por 15 dias. Recomendação para que as redes municipal e privada sigam o mesmo procedimento.

– Esportes

Eventos coletivos profissionais e amadoras suspensos.

– Atividades Religiosas

Proibição de realização de atividades coletivas (como missas e cultos), mas permissão de abertura dos templos, igrejas e similares para manifestação de fé individual.