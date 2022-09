Acidentes de trânsito ocorrem principalmente nos finais de tarde, de acordo com levantamento do Infosiga

Setembro é o mês destinado à prevenção de acidentes de trânsito, e a SEMUTRAN, com base nos dados do Infosiga (sistema gerencial de trânsito do Estado de São Paulo), levantou quais os principais tipos de acidentes, dias e horários com maior frequência de ocorrências, além do perfil do envolvido na situação.



Através destas informações, a SEMUTRAN está desenvolvendo ações de conscientização para reduzir os acidentes de trânsito em Botucatu.



De acordo com o levantamento, o principal tipo de acidente é a colisão entre veículos, que ocorre entre as 17 e 19 horas, horário considerado “de pico” no trânsito. E o perfil dos envolvidos é homem entre 18 e 24 anos.

“Este horário pode estar relacionado ao cansaço das pessoas que dirigem após um dia de trabalho, querem ver as mensagens acumuladas no celular, com pressa de chegar em casa e, por isso, tem atenção reduzida quanto ao trânsito. Por isso, é tão importante motoristas, motociclistas e pedestres redobrar a atenção neste período”, destacou Rodrigo Fumis, Secretário Adjunto de Assuntos de Transporte Coletivo.



Para reduzir os acidentes, a SEMUTRAN tem realizado blitz educativas nesta faixa horário, abordando os motoristas e orientando sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Já foram realizadas ações na Avenida Professor Pedretti Neto e Avenida Doutor José Amaro Faraldo (Avenida do Shopping). Estão programadas novas blitz durante todo o mês de setembro em avenidas e ruas de grande circulação de veículos.



Além disso, estão sendo reforçadas as sinalizações, como pintura de solo e substituição de placas. Nesta ação já foram contemplados os seguintes bairros: Residencial Paratodos, Residencial Jardim do Bosque, Jardim Maria Luiza, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Mônica, Residencial Arlindo Durant, além de vias centrais e de grande fluxo.



A SEMUTRAN ainda destaca a importância de respeitar as leis de trânsito:



– Pedestres: dê preferência em atravessar nas faixas e sempre olhe atentamente para os dois lados.



– Motoristas: respeite a velocidade da via, fique atento à sinalização, tenha atenção com pedestres e demais motoristas, não use o celular ao volante.



– Motociclistas: use os equipamentos de segurança, respeite à velocidade, não faça manobras proibidas.



Respeitar as regras deixa a vida mais segura e “Juntos Salvamos Vidas”.

