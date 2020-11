Acidente em Taguaí: Governo de SP convoca cidadãos para doação de sangue em Botucatu

O Governo de São Paulo montou uma força-tarefa para identificar e liberar os corpos das vítimas fatais da tragédia na SP 249, em Taguaí.

A Secretaria da Segurança Pública acionou os IMLs da região, nas cidades Avaré, Botucatu e Itapetininga, para atender ao grande número de óbitos o mais rápido possível.

As polícias Civil e Militar estão empenhadas no atendimento às vítimas do acidente. O helicóptero Águia da base de Campinas também foi acionado para auxiliar nos trabalhos.

Foi solicitada perícia para o local e as vítimas sobreviventes estão sendo socorridas a hospitais da região. A ocorrência está em andamento e outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos.