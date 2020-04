Abril tem queda de 48% no tráfego das principais rodovias paulistas em relação a 2019

O movimento nas principais rodovias paulistas teve queda de 48% nos 20 primeiros dias de abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), considera os 9,8 mil quilômetros de rodovias estaduais concedidas, o que engloba as principais como Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco, Raposo Tavares, Rodoanel, Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, entre outras. A Agência entende que a queda reflete a orientação do Governo do Estado de São Paulo para que as pessoas fiquem em casa em razão da pandemia provocada pelo coronavírus.

No mesmo período, os acidentes recuaram 51,83%, caindo de 2.051 ocorrências para 906. Já o número de vítimas fatais recuou 30% no período, de 40 para 28. E os feridos em acidentes tiveram queda de 51,25%, de 1.044 para 509. “Mesmo com a queda no tráfego todas as exigências contratuais relativas à segurança viária estão sendo mantidas e fiscalizadas pela Agência Reguladora”, comenta Renata Perez Dantas, diretora geral interina da Artesp.

Mesmo com a recomendação para se evitar as viagens durante a quarentena, e com a redução do tráfego nas rodovias desde o início do isolamento, as 20 concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo mantêm suas equipes a postos para a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro mecânico, guincho e ambulância, além das equipes de monitoramento dos Centros de Controle Operacionais (CCOs) e da manutenção da malha, com serviços de conservação do pavimento e sinalização. E foram adotadas medidas para reforçar a higiene e reduzir o risco de contágio nas praças de pedágio e em outras edificações das concessionárias.

Desde o final de março, a Agência tem orientado as 20 concessionárias a exibirem nos painéis eletrônicos das rodovias paulistas mensagens desestimulando viagens desnecessárias. A medida, também adotada nas redes sociais e sites, tem como intenção prevenir a disseminação do coronavírus e tem sido reforçada nos feriados.

Abaixo, algumas das mensagens exibidas nos painéis eletrônicos das rodovias paulistas:

– A quarentena foi prorrogada até 10 de maio. Fique em casa!

– Neste feriado, se puder, não viaje.

– Siga a quarentena e fique em casa!

– Previna-se contra o Coronavírus

– Evite aglomerações

– Coronavírus: higiene é prevenção

– Lave bem as mãos

Fonte: Governo SP