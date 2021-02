Abertas inscrições de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência

Estão abertas as inscrições para os cursos EaD de Auxiliar Administrativo e Operador de Telemarketing às pessoas com deficiência dos munícipios de Hortolândia e Sumaré. Ação, totalmente gratuita, é uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação.

Os cursos terão carga horária de 60 horas cada, realizados em 12 dias. Os interessados devem se inscrever por meio do link https://forms.gle/iBuTZR9c58QeNqsi8 .

Além desses cursos para as regiões de Hortolândia e Sumaré, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza também, diversos outros cursos em áreas específicas para pessoas com deficiência de todo o estado de SP. Saiba mais no site da Secretaria https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br .

De acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência (basededados.sedpcd.sp.gov.br), no munícipio de Hortolândia há 12.739 pessoas com deficiência, sendo 38,18% pessoas com deficiência visual, 27,49% com deficiência física, 19,98% com deficiência intelectual e 14,36% com deficiência auditiva.

Já no munícipio de Sumaré, há 15.037 pessoas com deficiência, sendo 38,85% pessoas com deficiência visual, 28,59% com deficiência física, 16,99% com deficiência intelectual e 15,57% com deficiência auditiva.