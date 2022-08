AAB fará ‘Pizza Solidária’ em prol do garoto Luizinho

A Associação Atlética Botucatuense está promovendo a “Pizza Solidária”, em prol do garoto Luizinho. Apesar do estado de saúde ainda ser muito delicado, ele está prestes a ser liberado para a continuidade dos tratamentos em casa e com isso todo o apoio é bem-vindo.

O garoto sofreu uma grave queda em janeiro deste ano. Desde então vem lutando bravamente pela recuperação.

A venda está sendo feita na secretaria da AAB. Para esta ação beneficente serão produzidas pizzas de dois diferentes sabores: calabresa e mozzarella.

Cada unidade está sendo vendida a R$ 30. A entrega das pizzas será feita no dia 01 de outubro (sábado), das 10h às 15h no Salão Social da AAB. Toda a arrecadação será revertida para o tratamento e recuperação do Luizinho. As pizzas serão entregues montadas, mas sem assar.

“Contamos com a colaboração de todos que estão acompanhando e orando para a melhora do Luizinho. Quem puder ajudar, venha até a nossa secretaria e adquira a sua pizza. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos”, disse Carlos Eduardo Deleo, presidente da AAB.

O pagamento das pizzas poderá ser feito com dinheiro ou pix, que cairá diretamente para a família do Luizinho.

Ressaltando que não haverá vendas de pizza no local, somente antecipado!

Pizza do Luizinho – o melhor pedaço é a solidariedade!

SERVIÇO

Pizza Solidária do Luizinho

Venda: Secretaria da AAB

Data da retirada: 01/10 (sábado)

Horário: A partir das 10h

Local: Salão Social da AAB

VALOR: R$ 30,00 (Pizzas de calabresa e mussarela).

Informações: (14) 3882-1866

