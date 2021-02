Nove pessoas com Covid são flagradas descumprindo quarentena nesta segunda em Botucatu

Desde o início do agravamento da pandemia em Botucatu, as equipes da Guarda Municipal têm percorrido as casas de pessoas que testaram positivo ou aguardam resultado para Covid-19 no município. Nesta segunda-feira, 02, os guardas flagraram 9 pessoas fora das casas, descumprindo a quarentena obrigatória.

No último fim de semana mais 7 pessoas também descumpriram a medida. Foram realizadas 370 visitas pela GCM de sexta até segunda, 01. Ao todo, 575 pessoas estão em quarentena obrigatória.

Até o momento Botucatu registrou 6414 casos positivos da doença. 79 pessoas morreram. Até a atualização desta segunda-feira, 01, 46 pessoas estavam internadas com suspeita ou positivas para Coronvírus, sendo 17 em UTIs. 5722 pessoas se recuperaram após contrair a doença.