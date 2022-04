8 cursos do Sebrae-SP estão com inscrições abertas na região de Botucatu

Capacitações serão realizadas de forma online durante o mês de maio; inscrições são gratuitas

Oito cursos do Sebrae-SP estão com inscrições abertas para a região de Botucatu. São opções de capacitações técnicas e de gestão, voltada para quem pretende melhorar a organização da empresa. Todos os cursos são online e as inscrições são gratuitas. São 264 vagas no total.

A ação faz parte do Empreenda Rápido, programa em parceria com o Governo de São Paulo, e voltado para as cidades de Anhembi, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Jumirim, Laranjal Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratania, Quadra, Torre de Pedra e São Manuel.

Dia 3 de maio, das 19h às 21h, será realizado o curso Como atrair mais clientes online. No dia seguinte, também no mesmo horário, será a vez da capacitação Faça fotos e vídeos incríveis. O curso Venda online agora mesmo será realizado do dia 5 de maio, das 19h às 21.

Na semana seguinte começam mais duas capacitações, que serão realizadas de 9 a 16 de maio, das 18h às 22h. São eles: Sistema de partida de motores e Técnicas de Geração de Energia em Solar Fotovoltaica.

Já os outros dois cursos técnicos terão aulas de 16 a 23 de maio, das 18h às 22h. As inscrições estão abertas para: Criação de Site Utilizando WordPress e Técnicas de Desenvolvimento de Circuitos Elétricos Residenciais.

Já quem precisa de ajuda para melhorar a gestão da empresa pode contar com o Descomplique sua empresa, de 16 a 20 de maio, das 19h às 21h. Serão repassadas orientações sobre planejamento, fidelização de cliente, vendas, fluxo de caixa e acesso ao crédito. As pré-inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 (opção 4).

:: Cursos com inscrições abertas ::

Como atrair mais clientes online

Data: 3 de maio, das 19h às 21h

Vagas: 50

Faça fotos e vídeos incríveis

Data: 4 de maio, das 19h às 21h

Vagas: 50

Venda online agora mesmo

Data: 5 de maio, das 19h às 21h

Vagas: 50

Sistema de partida de motores

Data: 9 a 16 de maio, das 18h às 22h

Vagas: 16

Técnicas de Geração de Energia em Solar Fotovoltaica

Data: 9 a 16 de maio, das 18h às 22h

Vagas: 16

Criação de Site Utilizando WordPress

Data: 16 a 23 de maio, das 18h às 22h

Vagas: 16

Técnicas de Desenvolvimento de Circuitos Elétricos Residenciais

Data: 16 a 23 de maio, das 18h às 22h

Vagas: 16

Descomplique sua empresa

Data: 16 a 20 de maio, das 19h às 21h

Vagas: 50

Pré-inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

