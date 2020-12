62 prefeituras recebem alerta do Estado por indicadores de pandemia; Botucatu está fora da lista

Prefeitos são convocados para discussão de novas propostas conjuntas por recomendação do Centro de Contingência

O Governador João Doria confirmou uma videoconferência nesta terça-feira (1º) com prefeitos de 62 cidades que apresentaram maiores taxas de aumento de internação e ocupação de leitos por pacientes contaminados pelo coronavírus. Autoridades estaduais e municipais vão discutir medidas adicionais e conjuntas de controle da pandemia.

“Faremos essa reunião com os 62 prefeitos com o objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses municípios e oferecer a eles, se necessário, apoio para que possam proceder com as orientações do Governo de São Paulo”, afirmou Doria.

Os municípios destacados possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo última atualização realizada em 28 de novembro, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de internações em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o mesmo período anterior.

Botucatu não foi notificado pelo Estado. O município divulgou nesta segunda-feira, 30, uma taxa de ocupação dos leitos de UTI/Covid em 58%.

As cidades em alerta para reforço no controle da pandemia são:

1. Americana

2. Araraquara

3. Araras

4. Arujá

5. Atibaia

6. Barretos

7. Barueri

8. Bauru

9. Bebedouro

10. Caçapava

11. Caieiras

12. Caraguatatuba

13. Carapicuíba

14. Catanduva

15. Cosmópolis

16. Cubatão

17. Diadema

18. Embu das Artes

19. Ferraz de Vasconcelos

20. Franca

21. Francisco Morato

22. Franco da Rocha

23. Guaratinguetá

24. Guarujá

25. Guarulhos

26. Indaiatuba

27. Itanhaém

28. Itapecerica da Serra

29. Itapetininga

30. Itapeva

31. Itapevi

32. Itapira

33. Itaquaquecetuba

34. Itatiba

35. Jaboticabal

36. Jacareí

37. Jandira

38. Leme

39. Lins

40. Mairiporã

41. Marília

42. Mogi das Cruzes

43. Mogi Guaçu

44. Ourinhos

45. Paulínia

46. Pindamonhangaba

47. Piracicaba

48. Poá

49. Presidente Prudente

50. Ribeirão Pires

51. Salto

52. Santa Bárbara d’Oeste

53. Santana de Parnaíba

54. São Carlos

55. São José dos Campos

56. Sorocaba

57. Sumaré

58. Suzano

59. Taubaté

60. Ubatuba

61. Valinhos

62. Votorantim