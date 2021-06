5ª edição do Cuesta Limpa será no sábado, dia 26, no Morro de Rubião Jr.

No dia 26 de junho (sábado) acontecerá mais uma ação do Cuesta Limpa em Botucatu no perímetro do Morro de Rubião Jr (nas proximidades da “Igrejinha de Santo Antônio”), um dos atrativos turísticos mais visitados no município. Este ano será a 5ª edição do Cuesta Limpa, a última edição foi no ano de 2019.

A organização está convidando interessados em atuar como voluntários na limpeza. Os interessados deverão, obrigatoriamente, se inscrever através do link https://forms.gle/5LHLhJAMyzHg6w8b9 até o dia 24 (quinta-feira). O número de inscrições será limitado e respeitando as diretrizes sanitárias de enfrentamento da Covid-19. Além dos voluntários, a ação contará com a colaboração de representantes da Paróquia de Santo Antônio e do Grupo de Escoteiros Padre Anchieta – GEPA.

A concentração está marcada para às 9h na frente da “Igrejinha” com término previsto para às 12h. Os organizadores orientam que os voluntários levem água; utilizem boné ou chapéu; sapato fechado e roupas para atividades esportivas, além de protetor solar e repelente. O uso de máscara será obrigatório.

Data: 26 de junho de 2021 (sábado)

Horário: 9h às 12h

Ponto de encontro e local da ação: Morro de Rubião Jr (“Igrejinha de Santo Antônio”)

Voluntários: inscrição prévia obrigatória pelo link https://forms.gle/5LHLhJAMyzHg6w8b9

Informações: Instagram https://www.instagram.com/cuestalimpa/ e Facebook https://www.facebook.com/cuestalimpabtu

Cuesta Limpa – quem somos

A Campanha Cuesta Limpa foi criada em 2015 por ambientalistas e grupos interessados na conservação ambiental do município e Conselho Municipal de Turismo (COMUTUR).

O Cuesta Limpa está inscrito no Clean Up The World uma campanha global que inspira e capacita as comunidades para limpar, conscientizar e conservar seu meio ambiente. O Clean Up The World é realizado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mobiliza cerca de 35 milhões de pessoas em 130 países a cada ano.

Na edição de 2021, a organização do Cuesta Limpa conta com diversas parcerias: COMUTUR, Prefeitura Municipal e Descubra Botucatu.