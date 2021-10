5 formas de demonstrar gratidão no Dia dos Professores

Volta às aulas presenciais é convite para a demonstração de carinho

Todo 15 de outubro é comemorado o Dia dos Professores. Porém, neste ano, a data será ainda mais especial. Isso porque, depois de tantos meses em casa, as crianças e adolescentes voltaram para as aulas presenciais. Já as famílias estão valorizando mais o papel dos mestres, pois perceberam na prática como é desafiador educar.

Então, por que não homenagear esses profissionais? Existem várias formas de as famílias parabenizarem os professores. Veja só!

1 – Fazer um vídeo

Muitos professores não tinham tanta afinidade com a tecnologia até começar a pandemia. Porém, o isolamento social fez com que eles tivessem que conhecer as ferramentas para poder ensinar.

Por conta disso, uma forma de homenageá-los é por meio de um vídeo. Os alunos e a família podem gravar um depoimento, seja em tom sério ou divertido. Por exemplo: é possível imitar a postura dos professores em sala de aula a distância, ao mesmo tempo em que mostra uma mensagem de afeto e carinho.

2 – Postar nas redes sociais

Outra forma de homenagear com o auxílio das tecnologias é com as redes sociais. Uma opção criativa é criar uma página especial para os professores e, depois que tiver conteúdos, adicionar os homenageados.

No caso do Instagram, é possível “seguir” os professores. Assim, eles tomarão conhecimento da surpresa e poderão acessar as postagens especiais. Para que haja um volume interessante de conteúdos, vale a pena se reunir com mais estudantes ou famílias.

3 – Dar um presente neutro

Nem sempre as famílias são íntimas dos professores, a ponto de dar a eles uma roupa ou algo específico. No entanto, existem produtos que são coringa e que a maior parte das pessoas gosta, como artigos de papelaria e cosméticos.

No que se refere aos produtos de cuidados especiais, sempre há algo novo no mercado. No catálogo do Boticário de setembro, por exemplo, os consumidores puderam conhecer a nova máscara com ácido glicólico, ideal para peles mais maduras. Além de produtos individuais, é possível optar por kits na hora de presentear. A Natura e a Avon são outras marcas que costumam ter novidades para todos os públicos.

4 – Exercitar o DIY

Para quem tem filho pequeno, vale propor uma atividade para que a criança desenvolva um presente. Sabe as lembrancinhas que os estudantes fazem para o Dia das Mães, Dia dos Pais e outras datas comemorativas? O mesmo pode servir para o Dia dos Professores.

Há várias opções interessantes e bastante úteis de mimos que as crianças podem criar. Entre os exemplos estão: customização de roupas, caixas personalizadas para guardar objetos e artigos decorativos.

5 – Dar um serviço

Outra maneira de homenagear os professores é com alguns serviços. Que tal proporcionar a esses profissionais momentos de autocuidado e relaxamento? Isso pode ser feito com massagens, manicure, hidratação capilar, entre outros serviços.

Como a agenda dos professores costuma ser corrida, é importante optar por um vale. Dessa forma, a pessoa presenteada poderá marcar o serviço para quando puder. Por ser algo que não se fala tanto, esse presente pode surpreender quem o receber.

Depois de tanto tempo com as crianças e adolescentes em casa, as famílias estavam ansiosas pela volta das aulas presenciais. Por sua vez, os professores também sentiram falta de ensinar ao vivo, afinal, precisaram se desafiar para usar as ferramentas tecnológicas. Diante disso, no próximo Dia dos Professores, é interessante que estes profissionais sejam homenageados. Até porque, a importância do papel deles nunca foi tão visível para todos.