20ª Festa do Milho segue neste fim de semana em Botucatu

A Paróquia Nossa Senhora Menina seguirá com a 20ª Festa do Milho neste final de semana. O tradicional evento teve início no sábado (5) e seguiu no domingo (06).

Como são dois finais de semana, a festa terá sequência no sábado (12) e domingo (13). Ao contrário dos dois últimos anos, esta edição será presencial.

O horário estabelecido para a festa será às 11h00 às 22h00 em um espaço de 1800 metros totalmente coberto.

São vários produtos feitos com o milho, como curau, pamonha, bolo, sorvete, pão, pastel, pizza, milho assado, milho cozido, sopa, entre outros. Além disso, haverá almoços especiais nos dias de festa.

A festa ganhou fama pelas mãos do Padre Orestes Gomes, idealizador do evento. Agora os trabalhos são comandados pelo Padre Gustavo Viaro Correa, que está com a Paróquia desde março de 2020 após a morte de Padre Orestes.

Mais informações:

Site: www.nossasenhoramenina.org.br

Telefone (14) 3882-0644





