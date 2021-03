19ª Festa do Milho começa no próximo sábado (06); será no modelo drive/delivery

A Paróquia Nossa Senhora Menina vai realizar a 19ª Festa do Milho. O tradicional evento na Igreja da Vila Maria será no modelo Drive Thru/Delivery, como ocorreu em 2020, por conta da pandemia no coronavírus.

O evento vai compreender dois finais de semana, nos dias 06 e 07 (sábado e domingo) e 13 e 14 (sábado e domingo). Não perca tempo e faça já seu pedido.

São vários produtos feitos com o milho, como curau, pamonha, bolo, sorvete, pão, pastel, pizza, milho assado, milho cozido, sopa, entre outros. Vendas antecipadas e limitadas pelo site e na secretaria paroquial:

Site: www.nossasenhoramenina.org.br

Telefone (14) 3882-0644

Horário de retirada aos sábados das 16h00 às 20h00 e domingos das 10h00 às 14h00.