18ª Festa do Milho em Botucatu tem sequência no fim de semana

A 18º edição da Festa do Milho teve início no último sábado, 07 , em Botucatu. A organização é da Paróquia Nossa Senhora Menina em Botucatu e se tornou uma das mais tradicionais do interior paulista.

No total serão três finais de semana de festa, ou seja, dias 07 e 09, depois 14 e 15 e 21 e 22 de março, sempre sábados e domingos. A festa tem coordenação do Padre Orestes Gomes Filho, da Paróquia na Vila Maria.

O espaço de 1800 metros é totalmente coberto. Além de atrações culturais e religiosas, a festa colocará à disposição da população uma enorme praça de alimentação com produtos feitos com o milho, como curau, pamonha, bolo, sorvete, pão, pastel, pizza, milho assado, milho cozido, sopa, entre outros.

“Tudo nós fazemos aqui na nossa paróquia, no pátio da festa e todos podem ver de perto como são feitos e embalados os alimentos. São centenas de pessoas envolvidas nesta festa muito tradicional e sem todos os anos, a festa não existiria, disse o Padre Orestes.

Serão utilizadas aproximadamente 40 toneladas de milho. Além da parte festiva e praça de alimentação, haverá atrações musicais na festa durante almoços especiais.