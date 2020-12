Semana começa com tempo instável em Botucatu

A condição de instabilidade continua sobre o estado de São Paulo, devido a presença de frente fria no oceano, entre o litoral paulista e do Rio de Janeiro, que mantém o céu nublado a parcialmente nublado e com áreas isoladas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas. As temperaturas estarão com leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana será de tempo instável. Nesta segunda-feira, 07, há uma estimativa de 30 milímetros de chuva.

Amanhã o tempo continua com instabilidade. Pode chover até 15 milímetros. A temperatura máxima será de 26 graus.