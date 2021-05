13 ferramentas gratuitas para ajudar o no seu negócio online

Começar um negócio não é fácil. E empreender online pode ser um pouco mais complicado por conta de tantas informações, ferramentas e caminhos que podem ser seguidos. Fora isso, há um custo, um investimento inicial que precisa ser feito com infraestrutura e divulgação da empresa recém criada.

Para te ajudar a economizar, fizemos uma lista com 13 ferramentas gratuitas que vão desde gestão de tarefas a edição de vídeo para redes sociais. Elas são online e sem risco de perder informações!

Pesquisas e análises

Entender o seu público é fundamental para o seu negócio.

1 Survey Monkey

Conhecer o seu público é fundamental para sua empresa crescer. E para isso, nada melhor do que conhecê-los por meio de pesquisas. É aí que o Survey Monkey pode te ajudar.

Essa plataforma cria questionários grátis e de fácil utilização. Nela, você consegue obter dados importantes dos seus clientes e usuários e analisá-los para um planejamento, por exemplo, ou criar uma oferta especial para um determinado público-alvo.

2 Google Analytics

Além de pesquisa, analisar o comportamento das pessoas que entram no seu site, por exemplo, pode te ajudar em várias ações. Com o Google Analytics é possível monitorar quais são as páginas mais acessadas e ver como elas estão performando.

Organização

Uma empresa organizada ganha produtividade e tempo. Além disso, é possível saber o que cada área ou pessoa da empresa precisa focar para entregar um produto de qualidade.

3 Evernote

Para quem gosta de fazer anotações, o Evernote tem versões para celular e computador. Por conta disso, é possível acessar ele de qualquer lugar e ter sempre armazenado as informações e detalhes sobre tarefas e projetos.

4 Asana

Para quem quer ter uma lista de tarefas e cronogramas das pessoas da empresa, o Asana permite o trabalho em equipe. Nele é possível criar tarefas, anexar arquivos, fazer comentários e organizar conversas.

5 Trello

Seguindo o mesmo princípio das ferramentas anteriores, com o Trello é possível organizar projetos e tarefas. Você pode criar colunas com os responsáveis por cada tarefa, anexar arquivos, criar checklists e tags.

Imagens e vídeos

O seu negócio precisa ter uma boa imagem, não é mesmo? Para isso, dispor de ferramentas gratuitas pode te ajudar a criar uma boa impressão do seu negócio!

6 Canva

Se você quer empreender, mas não sabe nada de design, o Canva pode te ajudar. Com ele é possível criar layouts para site, redes sociais, cartão de visitas, documentos, apresentações, entre outras coisas.

7 Pexel

Sair usando qualquer imagem da internet pode te trazer problemas, pois elas podem ter direitos autorais. Por isso, o ideal é utilizar fotos e ilustrações de banco de imagens, como o Pexel, que tem milhares de imagens que podem ser usadas.

8 InVideo

Atualmente, ter como estratégia o uso de vídeos, especialmente nas redes sociais, pode ser muito mais atrativo para os usuários. Há o editor de vídeo que permite a criação e edição de conteúdo em minutos, além de ter mais de 4000 templates prontos para você começar a criar vídeos, como o InVideo.

9 Gimp

Se você quer editar imagens gratuitamente, o Gimp pode ser uma boa alternativa ao Photoshop. Nele é possível cortar, ajustar cores, substituir e acrescentar elementos, entre tantas outras funcionalidades.

Publicação

Ter uma plataforma para gerar e postar conteúdos no site, pode ajudar as pessoas a te encontrarem na internet.

10 WordPress

O WordPress é mundialmente conhecido por ser uma plataforma grátis e de fácil configuração de site, blog ou até mesmo um e-commerce. Nele você ainda pode instalar diversos plugins que podem potencializar diversas funcionalidades.

11 Buffer

O Buffer funciona como uma agenda de publicação de posts das redes sociais, como. É possível agendar o dia e o horário e o aplicativo faz a publicação.

Envio de e-mails

Manter uma conversa com o seu cliente é uma boa estratégia para ele lembrar de você. E para isso, enviar e-mails com novidades ou promoções, pode ajudar no seu negócio.

12 Mailchimp

Com o Mailchimp é possível criar campanhas e disparar e-mails para os seus clientes de acordo com a sua estratégia. Só tome cuidado para não enviar demais e seu e-mail ser considerado spam.

13 Sumo

Além de enviar e-mail, o Sumo também os coleta e com isso você consegue ir criando a sua própria base de pessoas interessadas no seu negócio, portanto potenciais clientes.

Não importa qual seja a sua área de atuação, com essas ferramentas gratuitas é possível criar conteúdo para as redes sociais, enviar e-mails e até mesmo entender o público que você atrai. Tudo para ajudar o seu negócio e fazer com que ele cresça cada vez mais!