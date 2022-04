12° Batalhão de Polícia Militar comemora hoje 54 anos

O 12° Batalhão de Polícia Militar do Interior (12° BPM/I) completa nesta terça-feira, dia 26, seu 54° aniversário. Para marcar a data, o Comando da Unidade, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Botucatu, estará promoverá a apresentação da Banda Sinfônica do Centro Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O evento será no Teatro Municipal de Botucatu, às 20hs. Os ingressos podem ser retirados na sede do 12° BPM/I mediante a doação de 1 litro de leite (01 caixa = 01 ingresso). Toda a arrecadação será em prol das Casas de Apoio do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Haverá ainda outras atividades para marcar a data tão especial, como a realização da campanha de arrecadação de cestas básicas até o dia 29, também serão revertidas para as mesmas Casas de Apoio.

Informações: (14) 3882 5656

Comunicação Social 12° BPM/I

