11ª Festa do Milho Safrinha terá sequência neste sábado, 18

A 11ª Festa do Milho Safrinha em Botucatu foi realizada no último sábado, dia 11, com entrega dos produtos em sistema drive thru. Em virtude do sucesso da ação, a Paróquia Nossa Senhora Menina, na Vila Maria, decidiu estender a compra dos produtos para o próximo sábado, dia 18.

Evento tradicional em Botucatu esse ano a festa não pode ser realizada de modo presencial, por conta da pandemia do novo coronavírus. Em anos anteriores a festa recebia milhares de pessoas da cidade e região.

Os produtos poderão ser adquiridos de duas maneiras:

Pelo site – www.nossasenhoramenina.org.br

Pelo telefone – 3882 0644

A retirada dos produtos será das 16h00 às 20h00