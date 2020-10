100% gratuita, Faculdade SESI de Educação abre inscrições para o Vestibular 2021

As inscrições são online e sem cobrança e já podem ser feitas para os quatro cursos oferecidos por área de conhecimento

Assumindo mais uma vez a vanguarda e o comprometimento com a formação de professores, a Faculdade SESI de Educação, que oferece desde sua criação quatro cursos de graduação por área de conhecimento, em 2021 passa a ser 100% gratuita, desde o processo de inscrição às mensalidades. A partir de 30 de setembro, o candidato poderá acessar: www.faculdadesesi.edu.br/vestibular para fazer a inscrição e acompanhar todo o processo para o seu ingresso.

As inscrições vão até 20 de novembro para os candidatos que optarem por utilizar a nota do ENEM dos últimos cinco anos. Os alunos que não tiverem realizado a prova, poderão se inscrever até 30 de outubro, para então elaborarem uma redação para a seleção da primeira fase. Para a segunda fase, todos os candidatos passarão por entrevista a distância, ou presencialmente, no caso de alguma impossibilidade por parte do candidato.

Uma formação de qualidade, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), que já oferecia a possibilidade de bolsas integrais, agora é estendida a todos os alunos, durante todo o curso (quatro anos), de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática.

Para que a oportunidade do ensino gratuito seja direcionada de maneira a diminuir essas distâncias de realidades, das 40 vagas abertas por curso, 55%, 22 são reservadas às cotas raciais, autodeclarados pretos, pardos e indígenas, para pessoas com deficiência e para os alunos vindos de escolas públicas e da rede de ensino SESI-SP.

“A decisão foi motivada pela urgência das necessidades sociais, ainda mais nesse momento de desigualdades latentes em 2020, especialmente na educação, que é uma prioridade na atuação do SESI-SP”, explica Eduardo Carreiro, diretor da faculdade. “Possível pelo subsídio da indústria paulista, a valorização do professor é reafirmada neste investimento, que temos muito orgulho de poder contribuir”, complementa.

A Faculdade SESI de Educação prepara o professor desde a graduação, ampliando suas possibilidades de atuação e favorecendo o olhar para a formação integral, um dos resultados da transdisciplinaridade, que começa a ser uma prática nas escolas, com especial mudança no novo ensino médio. “O professor que tiver contato com essa maneira de aprender estará mais preparado para as demandas atuais de como ensinar”, ressalta Hugo Nunes, coordenador de Pesquisa e Extensão e da Residência Educacional da faculdade.

Outro diferencial da Faculdade SESI de Educação é a residência educacional, que permite ao aluno vivenciar o ensinar e, para 2021, também foi aprimorada para maior aproveitamento do aluno. “Reduzimos o número de horas obrigatórias a partir da revisão das possibilidade de atuação, seja em sala de aula da rede SESI-SP ou escolas públicas, além de instituições parceiras e culturais, ampliando ainda mais a experiência como futuro professor, deixando-o mais próximo da comunidade e da realidade de seus alunos, em complemento ao estágio obrigatório”, reforça Nunes.

Sobre o que é Atitude Pro, mote da campanha para o vestibular, Carreiro descreve: “É o professor à frente dos desafios do futuro, mas também assumindo a autonomia de seus estudos e o protagonismo em sua carreira, com espaço para aprender, experimentar e atuar, desde o primeiro ano do curso”.

OBS.: Desde março, a Faculdade do SESI tem realizado suas aulas e encontros virtualmente, em atendimento a todas exigências e protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19. As aulas presenciais serão retomadas de acordo com a liberação do governo e a partir de medidas internas de higiene e distanciamento.

Sobre a Faculdade SESI de Educação

Inovadora, desde a concepção, ao antecipar as demandas atuais na formação de professores da Educação Básica, por áreas de conhecimento – Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática – , e por oferecer a vivência docente na prática, na residência educacional, junto com os estudos acadêmicos. O SESI-SP tem papel importante para a educação, no ensino em suas escolas, e complementa a sua atuação com a formação de professores preparados para os desafios da educação no século XXI. Reconhecida pelo MEC, com nota máxima em seu credenciamento, a Faculdade SESI de Educação formará suas primeiras turmas em 2020, mesmo ano que passou a ser gratuita, reforçando seu papel social e com foco na valorização do professor na sociedade #AtitudePro.

Serviço:

Vestibular 2021 da Faculdade SESI de Educação

Inscrições gratuitas e online: a partir de 30/09/2020.

Cursos de graduação totalmente gratuitos: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática.

Inscrições ENEM: 30/09 a 20/11/2020 Inscrições Redação: 30/09 a 30/10/2020

2ª etapa: Entrevistas online: 30/11 a 11/12/2020

Resultados: 18/12/2020

Matrículas: 07, 08, 11 e 12/01/2021.

Total de 40 vagas por curso: Ampla concorrência = 18 Cotas = 22

O candidato declara no momento da inscrição: autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI); pessoas com deficiência (PcD); alunos e ex-alunos oriundos do ensino público; alunos e ex-alunos da rede SESI-SP.

Mais informações e edital: www.faculdadesesi.edu.br/vestibular