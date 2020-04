Você se lembra de como estava o Campeonato Paulista?

O estadual mais disputado do Brasil mostrou, até sua paralisação, diversas surpresas em equipes e resultados

Por Giovanni Luque

O Campeonato Paulista de futebol foi paralisado no dia 16 de março. Já com mais de 1 mês sem jogos, você se lembra como estava o seu time durante a competição? Confira comigo!

Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians viviam momentos distintos com apenas duas rodadas restando para o final da 1ª fase. Uns com a vida feita, outros nem tanto. Mas, o que pudemos ver até agora, é o equilíbrio do campeonato Paulista e como ele tem se apresentado, especialmente, nessa edição.

Palmeiras

Dentre os 4 grandes, o Verdão é quem soma mais pontos: 19. Porém, deu o azar de cair no grupo do surpreendente Santo André e do invicto Novorizontino. O Ramalhão é o líder, com os mesmos 19 do Palmeiras; o Tigre é o 3º colocado com 16 e uma combinação de resultados nas duas próximas rodadas ainda pode deixar o Alviverde fora da próxima fase.

Em termos de desempenho, o Palmeiras tem bons números. São 5 vitórias e 4 empates nos 10 jogos, além de estar há 5 partidas sem perder. Luxemburgo promoveu a estreia dos jovens Gabriel Menino, Verón e Patrick de Paula e eles tem feito boas apresentações. Os destaques, até agora, são Willian Bigode e Luiz Adriano, com 8 e 5 gols cada.

São Paulo

Com 18 pontos, o Tricolor é líder do grupo C e já está classificado para as quartas de final. O Mirassol, que também faz uma boa campanha, figura na 2ª posição, marcando 16 pontos. Praticamente juntos na 3ª e 4ª posição, Inter de Limeira e Ituano ainda brigam pela segunda vaga à próxima fase.

Vindo de boas vitórias contra Santos e LDU, essa última pela Libertadores, os comandados de Fernando Diniz encheram os são – paulinos de esperança. Com um futebol envolvente e ofensivo, o Tricolor marcou 18 gols em 12 jogos, aumentando, pelo menos por enquanto, sua média de gols em relação ao ano passado. Os artilheiros da equipe são Daniel Alves, com 5 gols, e o empolgado Alexandre Pato, com 4.

Santos

Líder do Grupo A com 15 pontos, o Santos ainda não está garantido na próxima fase. Embora distantes, Oeste e Água Santa, 2º e 3º colocados, possuem 10 pontos e, com alguma combinação de resultados, podem deixar o Peixe fora da próxima fase.

Jesualdo Ferreira ainda não convenceu e o time da Vila Belmiro possui 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, a última delas no clássico San – São. Com Marinho lesionado e Sánchez e Soteldo ainda sem muito brilho na temporada, o Santos tem 50% de aproveitamento e apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Até o dia 16 de março, os artilheiros na temporada eram Raniel, Sasha e Arthur Gomes, todos com 2 gols.

Corinthians

É o único dos times grandes que não figura na zona de classificação para as quartas de final. Com 11 pontos, o Timão está há 5 do vice – líder Guarani e, além de precisar vencer as duas próximas partidas (incluindo um clássico contra o Palmeiras) para avançar, ainda sofre um – remoto – risco de rebaixamento.

O técnico Tiago Nunes não mostrou a que veio e nem as principais peças da equipe, como Luan e Pedrinho, tem conseguido ajudar. Derrotas para o Água Santa e a Inter de Limeira, essa na Arena Corinthians, deixam o torcedor apreensivo para o restante do ano. Os artilheiros, até agora, são Boselli (6 gols) e Luan (5 gols).

Futuro

Em reunião realizada na última quarta – feira (15), Federação e clubes paulistas decidiram que o Paulistão será encerrado dentro de campo, mas não se sabe onde e muito menos quando isso ocorrerá. Tudo depende, é claro, do avanço da pandemia no Estado de São Paulo e da segurança para jogadores, comissões e funcionários. Uma coisa é quase certa: que os campeonatos serão realizados, por um bom tempo, sem a presença de público. Só esperar para ver.