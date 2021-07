Versão 12.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate irá chegar em breve

A Nintendo revelou que a próxima atualização do Super Smash Bros. Ultimate, que levará o jogo de luta para a versão 12.0.0, será lançada em um futuro próximo segundo anúncio da produtora nas mídias sociais.

A chegada da versão 12.0.0 potencialmente significa que o próximo lutador do Super Smash Bros. Ultimate, Kazuya Michima, será finalmente adicionado ao jogo. A Nintendo confirmou durante sua apresentação na E3 no início deste mês que o personagem da série Tekken se juntará ao jogo. A revelação mostrou alguns dos movimentos de Kazuya e apresentou interações divertidas com outros lutadores da lista Smash, incluindo a queda de Kirby de um penhasco.

“Ver. 12.0.0 do Super Smash Bros. Ultimate chegará num futuro próximo”, escreveu a Nintendo of Europe no Twitter. Seria inteligente para os jogadores salvarem quaisquer replays que eles queiram segurar, já que os dados de replay das versões anteriores podem ser incompatíveis. Para isso, basta seguir este caminho dentro do menu do jogo: “Converta seus replays indo para Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video, antes de atualizar”.

A Nintendo realizará uma apresentação de 40 minutos na segunda-feira, 28 de junho, com o diretor máximo do Super Smash Bros. Masahiro Sakurai, na qual ele fornecerá a visão geral do próximo lutador do jogo, Kazuya. Os lutadores Smash são lançados logo após estas apresentações, portanto, os fãs esperam jogar com o personagem Tekken na próxima semana.

