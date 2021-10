Vem aí o 1º Passeio Ciclístico Pró-Saúde em prol da Oncologia Pediátrica do HC

O Grupo Escoteiro Padre Anchieta promoverá, no dia 17 de outubro, às 7h, o I Passeio Ciclístico Pró-Saúde.

A iniciativa beneficiará diretamente os projetos assistenciais do Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, responsável por atender crianças dos 68 municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS-VI), especialmente as cidades do Pólo Cuesta e Vale do Jurumirim.

A concentração, com a saída dos participantes, será nos fundos do Ginásio Municipal e o percurso de 10 quilômetros até a Base da Nuvem. O valor da inscrição é de R$ 35 e o pagamento deve ser realizado via PIX, que é o CNPJ do Grupo Escoteiro: 50.821.073/0001-12.

Após efetivar o PIX, o participante deve enviar o comprovante para o WhatsApp (14) 998129903 com os seguintes dados: nome, data nascimento, RG e Whatsapp.

Link para inscrição do I Passeio Ciclístico Pró-Saúde: https://forms.gle/ QT3xu3oWpeBzBfbGA